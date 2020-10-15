Забарний: Молоді гравці Динамо можуть дебютувати лише в разі, якщо хтось зламається

Молодим гравцям Динамо важко пробитися у першу команду киян.

Про це розповів захисник київського клубу Ілля Забарний.

"Ти починав сезон четвертим на позиції правого центрального захисника: після Бурди, Попова і Кендзьора. Але деякі травмувалися. Потрібно везіння, щоб потрапити в стартовий склад? Без травм молодим дуже складно. Миколенко теж вийшов тільки після травми Піваріча. Мені сумно від того, що молоді футболісти можуть дебютувати лише в разі, якщо хтось зламається.

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А як? Тренер же не ставитиме замість досвідченого гравця, якому він довіряє, молодого і нестабільного. Він не знає, як він поведе себе. А коли у тренерів вже немає вибору, то вони придивляються до гравців, детально вивчають їх, вибирають і ставлять", - сказав Забарний.