Президент Динамо Ігор Суркіс задоволений тим, що така кількість гравців київської команди допомогли збірній України сенсаційно обіграти Іспанію 1:0 в матчі Ліги націй.

Про це заявив сам менеджер.

"Приємно, що у складі збірної України грало десять вихованців Динамо. Ми не знаємо, як би складалися обставини, якби збірна грала в оптимальному складі. Можливо, тоді ми б не програли Франції 1:7, а також Німеччині. А в третьому матчі проти Іспанії поклали б і її на лопатки.

Коли наші хлопці вийшли на поле і співали гімн, я по очах зрозумів, що буде бій не на життя, а на смерть. На поле було одинадцять гладіаторів і головний тренер, який зумів свою команду вмотивувати і підтримати переможний дух. Молодці, що вперше в історії перемогли іспанців, була чудова гра. Так, ми розуміємо, що не можемо володіти м'ячем з цією командою, але всі дії були організованими і компактними. У нашої збірної був один момент, і Циганков його реалізував. Це зайвий раз доводить футболістам Динамо, що можна на рівних грати з Барселоною і Ювентусом, нікого не боятися, але при цьому виконувати тренерську установку.

Ще два місяці тому могли ми уявити, що Забарний буде основним футболістом збірної України? Що Миколенко буде грати не зліва, а в центрі захисту? Що Караваєв вийде не справа, а зліва і чудово проведе матч на цьому фланзі? Кому потрібно сказати спасибі? - Луческу. Зокрема, він дав Караваєву достатньо ігрового часу, щоб той знаходився в оптимальній формі.

А що творить Бущан! Дай бог, щоб він продовжував в тому ж дусі і за Динамо. Я задоволений і щасливий, що обставини дозволили Георгію зіграти в цих матчах. Хлопці повинні розуміти, що на поле проти них грає 11 таких же футболістів. Потрібно просто, щоб удача в день матчу була на нашому боці, як це сталося вчора", - сказав Суркіс.