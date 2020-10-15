Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів про своє самопочуття.

Про це розповів сам футболіст.

"Протягом трьох днів було складно, була висока температура. Зробив КТ (комп'ютерну томографію – прим.), показала двосторонню пневмонію. Тест був негативний, але є всі передумови, що це коронавірус. Думаю, що це підтвердиться. Зараз п'ю велику кількість антибіотиків, щоб убити інфекцію.

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Тест повторний і КТ зроблю через тиждень. Поки ж у мене пневмонія і запалення легенів з високою температурою протягом трьох днів. Зараз відчуваю себе більш-менш добре. Лікуюся поки вдома.

Для гравців Шахтаря зараз поганий період. І психологічний стан, і фізичний в чемпіонаті не дуже вдалий. А тут ще й COVID-19, який і мене зачепив. Видно, спрацювало шахтарівське ДНК", - відзначив Шевчук.