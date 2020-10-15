Джерело - Великий футбол.
Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук розповів про своє самопочуття.
Про це розповів сам футболіст.
"Протягом трьох днів було складно, була висока температура. Зробив КТ (комп'ютерну томографію – прим.), показала двосторонню пневмонію. Тест був негативний, але є всі передумови, що це коронавірус. Думаю, що це підтвердиться. Зараз п'ю велику кількість антибіотиків, щоб убити інфекцію.
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Тест повторний і КТ зроблю через тиждень. Поки ж у мене пневмонія і запалення легенів з високою температурою протягом трьох днів. Зараз відчуваю себе більш-менш добре. Лікуюся поки вдома.
Для гравців Шахтаря зараз поганий період. І психологічний стан, і фізичний в чемпіонаті не дуже вдалий. А тут ще й COVID-19, який і мене зачепив. Видно, спрацювало шахтарівське ДНК", - відзначив Шевчук.