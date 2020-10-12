Ексгравець збірної України пішов на лікарняний

Джерело - Великий футбол.

В ефірі програми Великий футбол серед експертів не було колишнього футболіста збірної України і донецького Шахтаря В'ячеслава Шевчука, який перебуває на лікарняному.

Про це заявив сам Шевчук.

"Стан здоров'я у мене складний. В 7 ранку я прокинувся, щоб відвозити дочку в школу. Відчув нездужання. Всі вдома на самоізоляції. Я в цей же день здав тест на коронавірус. У суботу отримав результат - негативний. Але я передаю лікаря всі дані і ситуація не дуже хороша: всі ознаки коронавірусу", - розповів Шевчук.

Нагадаємо, раніше стали відомі результати тестів гравців збірної України перед матчем з Іспанією.