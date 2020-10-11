Два клуби пропонують скоротити АПЛ

Клуби спільно з американською компанією розробили проєкт

Ліверпуль і Манчестер Юнайтед хочуть скоротити кількість команд в АПЛ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Клуби разом розробили проєкт, згідно з яким запропоновано скоротити кількість команд в англійському чемпіонаті з 20 до 18. У Чемпіоншипі, третьому і четвертому дивізіонах Англії буде по 24 команди.

Розробкою даної пропозиції займалася американська компанія Fenway Sports Group, яка володіє Ліверпулем.

Також Fenway Sports Group в рамках проєкту пропонує Англійській футбольній лізі (EFL) фінансову допомогу: аванс в розмірі 250 мільйонів фунтів, для покриття втрат від кризи, а також щорічні виплати в розмірі 25% від доходів. А 100 млн планується перевести на рахунок Футбольної асоціації Англії (FA).

Головна мета проєкту: скоротити різницю в доходах від телевізійних контрактів між АПЛ і EFL. "Ліверпуль" і "МЮ" розраховують на підтримку від інших клубів великої шістки АПЛ.

Раніше Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ.