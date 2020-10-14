В італійському фахівцеві зацікавлений президент римського клубу

Колишній наставник туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі може очолити римський Лаціо.

Про це повідомляє Ill Messaggero.

У послугах 53-річного фахівця зацікавлений особисто президент римлян Клаудіо Лотіто.

Функціонер намагається домовитися про продовження контракту з нинішнім тренером Сімоне Індзагі, який вивів команду в Лігу чемпіонів, проте угоди поки не досягнуто. Лотіто запропонував Індзагі трирічний договір.

Повідомляється, що поки Сімоне Індзагі думає про своє майбутнє, Лотіто вже зустрівся з Алегрі. Якщо домовитися з нинішнім тренером не вийде, то колишній тренер Ювентуса і Мілана стане основним кандидатом на його заміну.

Раніше повідомлялося, що Массімільяно Аллегрі може замінити Фонсеку.