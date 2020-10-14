Кобін назвав найбільші преміальні у Шахтарі

За перемогу у чемпіонаті та кубку України захисник Шахтаря Василь Кобін отримав понад 200 тис преміальних.

Про це розповів сам колишній футболіст донецького клубу.

"Не зривало голову від грошей, коли перейшов в Шахтар. Я ріс в сім'ї, де завжди був достаток. Для мене гроші - це засіб, комфорт. Я можу без них обійтися, але без них не можна, якусь суму треба заробляти, щоб жити. Не було такої великої зарплати, щоб мені раз - і знесло дах.

Я грав в Карпатах, у мене була машина за 25 тисяч, перейшов в Шахтар - купив за 100 тисяч. Жив в будинку 100 квадратів, а купив 400 квадратів. Це все просто комфорт людини, не більше того.

У Шахтар прийшов на зарплату в 30 тисяч доларів. Найбільші преміальні - понад 200 тисяч доларів. Ми виграли чемпіонат і Кубок. Але це ж за працю винагороду", - сказав Кобін.