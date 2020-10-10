Кобін закликав збільшити зарплати українським арбітрам

Арбітри мають отримувати гідну заробітну плату, аби не думати про інші види заробітків.

Про це розповів головний тренер Миная Василь Кобін.

"В Україні за 5 тисяч гривень чесно судити ніхто не буде. Будуть завжди шукати гроші на стороні, дзвонити президентам, віцепрезидентам, спортивним директорам, тренерам: "Дайте грошей, щоб ми вам чимось допомогли.

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В УПЛ у них зарплата 12 тисяч гривень. Це теж ненормально. Людині треба підтримувати форму, сходити на фітнес, побігати, якісь кросівки купити. Тим більше є сім'ї, діти – про це навіть не говоримо. Це нереально і ненормально.

Вважаю, що арбітр УПЛ повинен отримувати мінімум 5-10 тисяч доларів на місяць, щоб він був об'єктивним, не кидався на всі боки. Це хороша зарплата, щоб сім'я з 3-4 осіб добре і комфортно жила в будь-якій точці нашої країни", – розповів Кобін.