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Шевченко: Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся

Сьогодні 11:28 659 1
Андрій Шевченко прокоментував матч проти збірної Іспанії
Шевченко: Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся
#Шевченко, #Іспанія, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки перемоги над Іспанією у 4 турі Ліги націй.

Про це розповів сам український спеціаліст.

Важливо: Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія

"Напружений матч, в якому ми грали і боролися, жертвуючи собою. Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся", — відзначив Шевченко.

 
 
 
 
 
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An intense match that we played and fought with sacrifice. Great win guys! I’m so proud of you 👏🏻🇺🇦 #UkraineSpain #NationsLeague @uafukraine

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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