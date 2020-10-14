Шевченко: Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки перемоги над Іспанією у 4 турі Ліги націй.
Про це розповів сам український спеціаліст.
Важливо: Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія
"Напружений матч, в якому ми грали і боролися, жертвуючи собою. Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся", — відзначив Шевченко.
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An intense match that we played and fought with sacrifice. Great win guys! I’m so proud of you 👏🏻🇺🇦 #UkraineSpain #NationsLeague @uafukraine
Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.