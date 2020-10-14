Шевченко: Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки перемоги над Іспанією у 4 турі Ліги націй.

Про це розповів сам український спеціаліст.

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"Напружений матч, в якому ми грали і боролися, жертвуючи собою. Велика перемога, хлопці! Я так вами пишаюся", — відзначив Шевченко.