Зубков: Збірна України дотрималась плану на гру

Гравці збірної України змогли дотриматися плану головного тренера Андрія Шевченка.

Про це розповів півзахисник національної команди Олександр Зубков.

"Вважаю, що це заслужена перемога. Ми працювали для цього, багато переміщалися, більшу частину часу проводили в обороні. Шукали свої моменти. Десь трохи поспішали, коли отримували м'яч. Але головне - терпіли.

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Андрій Шевченко дав установку, щоб я сідав трохи нижче і допомагав Соболю, тому що у них на правому фланзі два дуже швидких гравця.

Ми дотримувалися плану на гру, грали більше від оборони, компактно. Намагалися не давати їм створювати моменти біля своїх воріт. Тільки зараз починаємо розуміти, що обіграли Іспанію. Дуже багато емоцій і сил віддали на полі", - відзначив Зубков.