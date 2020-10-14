Неймар випередив Роналдо у списку найкращих бомбардирів збірної Бразилії

Джерело - Чемпіон.

Бразилія в рамках кваліфікації на чемпіона світу-2022 впевнено перемогла Перу.

Матч завершився перемогою бразильців з рахунком 4:2. Хет-триком у матчі відзначився Неймар.

Таким чином, форвард вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів в збірній Бразилії, забивши 64 голи. Він обігнав Роналдо, у якого в активі 62 голи за збірну.

Очолює рейтинг найкращих бомбардирів збірної Бразилії Пеле, який забив 77 голів.