Неймар випередив Роналдо у списку найкращих бомбардирів збірної Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Бразилія в рамках кваліфікації на чемпіона світу-2022 впевнено перемогла Перу.
Матч завершився перемогою бразильців з рахунком 4:2. Хет-триком у матчі відзначився Неймар.
Таким чином, форвард вийшов на друге місце в списку найкращих бомбардирів в збірній Бразилії, забивши 64 голи. Він обігнав Роналдо, у якого в активі 62 голи за збірну.
Очолює рейтинг найкращих бомбардирів збірної Бразилії Пеле, який забив 77 голів.
Todo meu respeito por ti FENÔMENO @Ronaldo 👆🏽👉🏽👇🏽☝🏽 pic.twitter.com/xDhdPieeSD— Neymar Jr (@neymarjr) October 14, 2020