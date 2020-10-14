Аргентина обіграла Болівію, Бразилія розібралася із Перу. Результати кваліфікації на чемпіонат світу-2022

Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У Південній Америці відбувся другий тур кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Чемпіонат Світу 2022 - Кваліфікація

Південна Америка, 2 тур

14 жовтня

Болівія - Аргентина 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 24 Морено, 1:1 – 45 Мартінес, 1:2 - 79 Корреа

Еквадор - Уругвай 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 15 Кайседо, 2:0 - 45 Естрада, 3:0 - 52 Естрада, 4:0 – 75 Плата, 4:1 - 84 Суарес (пен), 4:2 - 90 Суарес (пен)

Венесуела - Парагвай 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 85 Хіменес

Перу - Бразилія 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Каррільо, 1:1 – 28 Неймар (пен), 2:1 - 59 Тапія, 2:2 – 64 Рішарлісон 2:3 - 83 Неймар (пен), 2:4 – 90 Неймар

Чилі - Колумбія 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 7 Лерма, 1:1 – 38 Відаль (пен), 2:1 – 41 Санчес, 2:2 – 90 Фалькао