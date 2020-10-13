Джерело - Чемпіон.

Сьогодні 13 жовтня на НСК Олімпійський в Дивізіоні А Ліги Націй буде зіграний матч Україна - Іспанія.

Відоме іспанське видання Marca оконфузилося при спробі вгадати стартовий склад нашої збірної.

Іспанці не просто переплутали одне прізвище, а зробили декілька кричущих помилок.

Не пощастило Цинікову, Кобаленко, Шарапенко, Караве, які мають вийти з перших хвилин. Також під роздачу потрапили Михайліченхо и Мараменко.

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