Швейцарія зіграла у неймовірну нічию з Німеччиною. Результати 4 туру Ліги націй

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі Ліги націй УЄФА відбулися 5 матчів.
Суперники українців по групі Швейцарія та Німеччина зіграли внічию - 3:3.
Ліга націй УЄФА
4 тур, 13 жовтня
Ліга А.
Група 4
Німеччина - Швейцарія 3:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 5 Гавранович, 0:2 - 26 Фройлер, 1:2 - 28 Вернер, 2:2 - 55 Гаверц, 2:3 - 57 Гавранович, 3:3 - 60 Гнабрі
Гол: 1:0 - 76 Циганков
Ліга С
Група 1
Чорногорія - Люксембург 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 34 Іванович, 1:1 - 42 Муратович, 1:2 - 86 Сінані
Ліга D
Група 1
Фарерські острови - Андорра 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 19 Ольсен К., 2:0 - 33 Ольсен К.
Група 2
Ліхтенштейн - Сан-Марино 0:0