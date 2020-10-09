Ротань: У складі збірної України U-21 три випадки коронавірусу

Перед матчем відбору Євро-2021 проти Румунії в складі збірної України U-21 діагностували три випадки коронавірусу.

Про це заявив тренер Руслан Ротань.

"Ті, хто не зможуть зіграти - Олег Білик, Владислав Бабогло, Богдан В'юнник і Олег Очеретько. У трьох коронавірус, а Очеретько жив з В'юнником, тому за правилами він повинен також піти на самоізоляцію", - сказав Ротань.