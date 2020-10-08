Рамос побив рекорд Касільяса у збірній Іспанії

Джерело - Чемпіон.
У матчі Португалія - Іспанія (0:0) Серхіо Рамос вийшов на поле на 82-й хвилині і таким чином провів на полі у футболці Іспанії 13340 хвилин.
Про це повідомляє Selección Española de Fútbol.
Таким чином 34-річний Рамос встановив новий рекорд за цим показником.
Раніше рекордсменом за хвилинами був Ікер Касільяс, який провів на полі в складі збірної 13336 хвилин.
Для цього Рамосу знадобилося 173 матчу, що є рекордом серед гравців збірної Іспанії. 39-річний Касільяс провів за національну команду 167 ігор.
1️⃣3️⃣3️⃣4️⃣0️⃣— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 7, 2020
Esa es la espectacular cifra de minutos jugados por @SergioRamos con nuestra camiseta, más que nadie en la historia.
🔝¡¡Y VA A IR MÁS, CAPITÁN!!🔝#SomosEspaña 🇪🇸#SomosFederación pic.twitter.com/EKuHLrbCA1