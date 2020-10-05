Ребров: Я буду грати проти Динамо, а не Луческу

Угорський Ференцварош буде серйозно готуватися до матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Ребров.

"На пресконференції після матчу мені поставили запитання про українських командах. Ми могли на них потрапити, я сказав, що не проти. Але все-таки мені не хотілося зустрічатися з українськими командами. Окуляри потрібні і для нас, і для українських команд. Зараз, коли "Динамо" потрапило в нашу групу, це складні відчуття. Це моя рідна команда і хтось в цих іграх втратить очки, а, значить, буде досить образливо. Ми будемо готуватися серйозно і до Динамо, і до Ювентуса з Барселоною.

Наскільки буде незвично зіграти проти Мірчі Луческу, який очолює Динамо? Я буду грати проти Динамо. Я не звертаю уваги, хто головний тренер", - зазначив Ребров.