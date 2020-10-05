 Ребров: Я буду грати проти Динамо, а не Луческу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Став відомий склад збірної України на матч з Францією
Сьогодні 11:33 1013
Світоліна після Roland Garros може стати 3 ракеткою світу
Сьогодні 16:01 480
Суркіс: Луческу у Динамо зробив щось неймовірне
Сьогодні 15:25 908
Франков: Шахтар може використати трагедію з вірусом у своїх інтересах
Сьогодні 15:10 669
Світоліна - Подороска: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Roland Garros. LIVE
Сьогодні 14:44 402
Де можна побачити перший контракт Кличка
Сьогодні 12:34 1878
У Харкові помер учасник міжнародного марафону
Сьогодні 08:55 389
До збірної України Шевченко довикликав гравців на заміну Степаненку і П'ятову
Сьогодні 08:08 1121
Astralis виграла у NaVi ESL Pro League, програючи 0:2 у фіналі
Сьогодні 07:30 331
Суркіс: Думаю, що трансферів більше не буде
Сьогодні 07:21 1527
Блоги
Astralis виграла у NaVi ESL Pro League, програючи 0:2 у фіналі
Astralis виграла у NaVi ESL Pro League, програючи 0:2 у фіналі Стас Лысак
Сьогодні 07:30 331
Слідуй за мрією! Неймовірна історія маленького американця, який сьогодні зустрінеться з Надалем
Слідуй за мрією! Неймовірна історія маленького американця, який сьогодні зустрінеться з Надалем Андрій Твердохліб
Вчора 11:31 660
Нокаут року. Сепеда та Баранчик влаштували бійню в рингу, вижив лише один
Нокаут року. Сепеда та Баранчик влаштували бійню в рингу, вижив лише один Андрій Твердохліб
Вчора 11:04 1880
Дикий нокаут після 7 нокдаунів на двох. Сепеда переміг Баранчика в титульному бою
Дикий нокаут після 7 нокдаунів на двох. Сепеда переміг Баранчика в титульному бою Андрій Твердохліб
Вчора 10:54 5936
Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою
Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою Андрій Твердохліб
03.10.2020 17:57 2409
Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена
Курйоз року. Неймовірний гол у Лізі Європи, який вирішив долю Копенгагена Андрій Твердохліб
03.10.2020 17:32 10681
Фоторепортаж з відкритого тренування Дениса Берінчика
Фоторепортаж з відкритого тренування Дениса Берінчика Андрій Твердохліб
03.10.2020 13:13 423
ВІДЕО. Денис Берінчик провів відкрите тренування
ВІДЕО. Денис Берінчик провів відкрите тренування Андрій Твердохліб
03.10.2020 13:01 478
Фото дня. Два роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу
Фото дня. Два роки тому до Києва приїжджали легенди світового боксу Андрій Твердохліб
02.10.2020 19:58 700
Соль натякнув на підписання контракту з Тенеріфе
Соль натякнув на підписання контракту з Тенеріфе Стас Лысак
02.10.2020 16:00 1358
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу Стас Лысак
02.10.2020 15:00 2467
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей Стас Лысак
02.10.2020 13:00 1986
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей Стас Лысак
02.10.2020 12:00 2902
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
02.10.2020 10:44 1135
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
02.10.2020 10:39 8572
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:12 Футбол Сабо назвав найгірший матч туру 361
16:01 Теніс Світоліна після Roland Garros може стати 3 ракеткою світу 480
16:00 Блог Динамо і Шахтар - вже не гранди, суддівський треш в УПЛ, - ТаТоТаке 411
15:55 Футбол Мілан - Спеція 3:0. Огляд матчу 210
15:40 Футбол Шевчук: Каштру бере відповідальність, але нічого не відбувається 470
15:30 Блог Цирк в Турині. Як Ювентус приймав Наполі в 3 турі Серії А 258
15:25 Футбол Суркіс: Луческу у Динамо зробив щось неймовірне 908
15:10 Футбол Франков: Шахтар може використати трагедію з вірусом у своїх інтересах 669
14:55 Футбол Леванте - Реал 0:2. Огляд матчу 421
14:44 Пряма трансляція Світоліна - Подороска: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Roland Garros. LIVE 402
14:40 Футбол Ребров: Я буду грати проти Динамо, а не Луческу 983
14:31 Пряма трансляція Збірна Франції - Збірна України: онлайн-трансляція. LIVE 270
14:25 Футбол Сабо: Марлос і Тайсон носяться з м'ячем по полю, а гостроти немає 532
14:09 Теніс Лопатецька стартувала з перемоги на юніорському Roland Garros 642
13:51 Футбол Безус викликаний до збірної України на матч з Францією 697
13:33 Футбол Сьогодні Динамо має підписати форварда 1642
13:15 Футбол Зоря підписала нападника Фенербахче 1040
12:57 Футбол Ференцварош Реброва здобув вольову перемогу у чемпіонаті Угорщини 1341
12:41 Футбол Леоненко: Каштру не може змусити гравців атаки відібрати м'яч 1011
12:34 Блог Де можна побачити перший контракт Кличка 1878
12:25 Баскетбол Визначено найкращих гравців фіналу Кубка України 854
12:09 Футбол Шаран: Після кубкового матчу у нас в команді з'явився якийсь вірус 1489
12:00 Блог День, який краще забути. Ліверпуль вперше за 57 років пропустив 7 голів 1638
11:51 Футбол Климовський став найкращим тренером 5-го туру УПЛ 1009
11:33 Футбол Став відомий склад збірної України на матч з Францією 1013

Ребров: Я буду грати проти Динамо, а не Луческу

Сьогодні 14:40 983 0
Фахівець поділився своїми думками про жеребкування групового етапу ЛЧ
Ребров: Я буду грати проти Динамо, а не Луческу
#Ференцварош, #Динамо, #Ребров, #Луческу

Джерело - Великий футбол.

Угорський Ференцварош буде серйозно готуватися до матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер команди Сергій Ребров.

"На пресконференції після матчу мені поставили запитання про українських командах. Ми могли на них потрапити, я сказав, що не проти. Але все-таки мені не хотілося зустрічатися з українськими командами. Окуляри потрібні і для нас, і для українських команд. Зараз, коли "Динамо" потрапило в нашу групу, це складні відчуття. Це моя рідна команда і хтось в цих іграх втратить очки, а, значить, буде досить образливо. Ми будемо готуватися серйозно і до Динамо, і до Ювентуса з Барселоною.

Наскільки буде незвично зіграти проти Мірчі Луческу, який очолює Динамо? Я буду грати проти Динамо. Я не звертаю уваги, хто головний тренер", - зазначив Ребров.

Нагадаємо, Динамо та Зоря розписали бойову нічию.

Коментарі ()