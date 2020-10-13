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У тренера Мілана виявили коронавірус

Сьогодні 14:46 815 0
Тренер пішов на самоізоляцію
У тренера Мілана виявили коронавірус
#Мілан

Джерело - football24.ua.

У колишнього захисника Мілана Даніеле Бонери, який нині працює у тренерському штабі Стефано Піолі, діагностовали коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба міланського клубу.

"Вчора Даніеле Бонера після підвищення температури вдома пройшов тестування на коронавірус, результат якого показав позитивний статус. Всі інші мазки, взяті у команди вчора, дали негативні результати", – йдеться в повідомленні.

Лише кілька днів тому від хвороби вилікувався Златан Ібрагімович, який вже відновив тренування з командою. А от центральні захисники Лео Дуарте та Маттео Габбія досі перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, Мілан розгромив Спецію у 3 турі Серії А.

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