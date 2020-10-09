Ібрагімович поборов коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Нападник Мілана Златан Ібрагімович вилікувався від коронавірусу.
Про це розповів сам футболіст.
"Ви вилікувалися! Органи охорони здоров'я повідомили мені:Карантин закінчився, можете виходити!", - розповів Ібрагімович.
Про зараження 39-річного шведа стало відомо 24 вересня.
У цьому сезоні він провів за Мілан один матч в Серії А, де оформив дубль.
Sei guarito!— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) October 9, 2020
Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita.
Puoi uscire! #fuckcovid19 #godiscomingforyou
Нагадаємо, Мілан розгромив Спецію у 3 турі Серії А.