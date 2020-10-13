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Тете: Стало краще чутно Каштру

Сьогодні 11:58 404 0
Тете прокоментував підготовку до наступних матчів
Тете: Стало краще чутно Каштру
#Тете, #Каштру, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Гравці Шахтаря попри спалах коронавірусу у клубі готуються до наступних матчів.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тете.

"Звичайно ж, зараз ми намагаємося проводити такий тренувальний процес з певними вправами, за якого менше контакту. З іншого боку, краще чутно Містера, гравців, більше концентрації, тому ми намагаємося його слухати.

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Зараз ми думаємо тільки про Львів, тому що Реал буде потім. Ми розуміємо, що незалежно від тієї складності, яку ми зараз переживаємо, потрібно намагатися показати свій максимум на полі", - сказав Тете.

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