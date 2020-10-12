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Коноплянка отримав пропозицію із Туреччини

Вчора 23:40 580 0
Євген Коноплянка мав пропозицію від турецького клубу
Коноплянка отримав пропозицію із Туреччини
#Шахтар, #Коноплянка

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка може розпочати наступний рік у турецькій Суперлізі.

Про це повідомляє Бий-біжи.

В останній день трансферного вікна турецький Істанбул Башакшехір робив запит щодо трансферу хавбека Шахтаря Євгена Коноплянки. Однак сторони не змогли дійти згоди по трансферу гравця.

За інформацією джерела, турецький клуб пропонував за 31-річного українця 2,5 млн євро.

У минулому сезоні УПЛ Коноплянка провів 20 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.

Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2 місяці через травму.

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