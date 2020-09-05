Погба відмовився продовжувати контракт з Манчестер Юнайтед та надіється на повернення у Ювентус

Поль Погба хоче змінити клуб

Півзахисник Поль Погба налаштований покинути Манчестер Юнайтед і хоче повернутися в Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

Погба проведе наступний сезон у складі МЮ, але при цьому планує покинути клуб через рік. Французький хавбек відмовляється продовжувати угоду з МЮ і очікує пропозиції від "старої синьйори".

Чинний контракт Погба з Юнайтед розрахований до червня 2021 року.

У минулому сезоні 27-річний гравець провів 22 поєдинки у футболці "червоних дияволів", відзначившись одним голом і чотирма ассистами.

Раніше, у Погба виявили коронавірус.