Циганик спростував трансфер Коноплянки

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка не покине клуб найближчого трансферного вікна.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ніякого трансферу не буде. Коноплянка буде відновлюватися десь упродовж двох місяців і можливо, він ще встигне зіграти останні тури Ліги Чемпіонів і Чемпіонату України цього року. Але я не впевнений, що він захоче ризикувати.

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У нього надрив передньої поверхні стегна. Це саме надрив, а не розтсягнення, тому це дуже неприємна травма. Надрив – це 2 місяці лікування, тому ніякого трансферу не буде. Ні з ким він ні про що не говорив.

Зараз Коноплянка відновлюється і готується відіграти у складі збірної України Чемпіонат Європи 2021 року. Думаю, що він нам там дуже і дуже допоможе.

У нього є мотивація потрапити на Чемпіонат Європи і якраз весняну частину він відіграє дуже непогано. А на сьогоднішній момент – ніякого трансферу не буде!", - відзначив Циганик.