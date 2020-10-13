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Циганик спростував трансфер Коноплянки

Сьогодні 09:46 1264 0
Ігор Циганик прокоментував трансфер Євгена Коноплянки
Циганик спростував трансфер Коноплянки
#Шахтар, #Коноплянка

Джерело - footballhub.com.uа.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка не покине клуб найближчого трансферного вікна.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Ніякого трансферу не буде. Коноплянка буде відновлюватися десь упродовж двох місяців і можливо, він ще встигне зіграти останні тури Ліги Чемпіонів і Чемпіонату України цього року. Але я не впевнений, що він захоче ризикувати.

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У нього надрив передньої поверхні стегна. Це саме надрив, а не розтсягнення, тому це дуже неприємна травма. Надрив – це 2 місяці лікування, тому ніякого трансферу не буде. Ні з ким він ні про що не говорив.

Зараз Коноплянка відновлюється і готується відіграти у складі збірної України Чемпіонат Європи 2021 року. Думаю, що він нам там дуже і дуже допоможе.

У нього є мотивація потрапити на Чемпіонат Європи і якраз весняну частину він відіграє дуже непогано. А на сьогоднішній момент – ніякого трансферу не буде!", - відзначив Циганик.

Нагадаємо, Коноплянка вибув на 2 місяці через травму.

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