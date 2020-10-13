Тайсон: Наступного року я покину Шахтар

Вінгер Шахтаря Тайсон планує повернутися в бразильський Інтернасьйонал після закінчення контракту з донецьким клубом.

Про це розповів сам футболіст.

"Минулого тижня у нас була розмова. Відбулася зустріч між моїм агентом і представниками Інтернасьйонала. Ми почали діалог. Сподіваюся, на цей раз він буде мати щасливий кінець.

Я думаю не про те, щоб залишатися за кордоном, а про повернення додому. Я вже розмовляв з друзями, з сім'єю. Вони розповідають мені все, що відбувається, але я хочу бути вдома. В Україну я приїхав в 21 рік, був наляканий, подумав, що приїду, а через рік повернуся в "Інтер". Але тут я вже 11 років. До "Шахтарю" претензій немає, але час настав. Я вже передав їм це. Я сказав, що дуже поважаю їх, але не збираюся продовжувати контракт. Вони попросили мене подумати. Але вони вже знають, що в наступному році я більше не буду частиною команди.

Все набагато, набагато ближче. У мене є два місяці, після чого я зможу підписати попередній контракт. Тому ми дуже близькі до того, щоб це відбулося", - розповів Тайсон.