Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро

Джерело - iSport.ua.
Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд може перебратися в чемпіонат Англії.
Про це повідомляє Goal.
Керівництво Манчестер Сіті бачать в норвезькому нападнику заміну Серхіо Агуеро.
Саму угоду містяни хочуть здійснити у 2022 році, адже в контракті гравця є пункт, за яким його можна викупити за 70 мільйонів євро.
Відзначається, що боси Манчестер Сіті готові розглянути варіант з придбанням Голанда в наступному році за 100 мільйонів євро.
Раніше Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ.