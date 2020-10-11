Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро

Містяни готові витратити на нового нападника до 100 мільйонів євро

Форвард дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд може перебратися в чемпіонат Англії.

Про це повідомляє Goal.

Керівництво Манчестер Сіті бачать в норвезькому нападнику заміну Серхіо Агуеро.

Саму угоду містяни хочуть здійснити у 2022 році, адже в контракті гравця є пункт, за яким його можна викупити за 70 мільйонів євро.

Відзначається, що боси Манчестер Сіті готові розглянути варіант з придбанням Голанда в наступному році за 100 мільйонів євро.

Раніше Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ.