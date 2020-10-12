Влітку 2019 року замість Луїша Каштру Шахтар міг очолити екснаставник Барселони Кіке Сетьєн.

Про це розповів глава скаутської служби донецького клубу Жозе Боту.

"Сетьєн був в шорт-листі кандидатів, але ми вибрали Луїша Каштру. Дуже важливим критерієм для нас була мова.

У Шахтарі дуже багато бразильців. Коли тренер не говорить ані російською, ані англійською, нам доводиться використовувати кілька перекладачів.

Виходить, що початкова ідея тільки на 50-60% доходить до футболістів в процесі перекладу. Тому мова була одним з найважливіших, ключових критеріїв", - розповів Боту.