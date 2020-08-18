Барселона офіційно звільнила головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Ганебна поразка від Баварії (2:8) у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів стала фатальною для Кіке Сетьєна. Головний тренер Барселони був відправлений у відставку.

Про це повідомляє офіційний сайт "синьо-гранатових".

Раніше президент Барси Жозеп-Марія Бартомеу підтвердив звільнення Сетьєна. Новий наставник каталонського клубу буде оголошений найближчими днями. За інформацією ЗМІ, новим керманичем стане легенда "синьо-гранатових" Рональд Куман. Наставник збірної Нідерландів вже прибув у Барселону – очікується, що він підпише контракт на 2 роки.

Нагадаємо, Сетьєн очолив Барселону лише у січні, змінивши на посаді головного тренера Ернесто Вальверде. Контракт із наставником, який раніше працював у Лас-Пальмасі, Луго, Бетісі й інших клубах, був розрахований до літа 2022-го. Під керівництвом 61-річного іспанця каталонці програли Реалу чемпіонський титул Прімери, а також вилетіли з ЛЧ на стадії чвертьфіналу.