Інтер готує трансфер Агуеро

Серхіо Агуеро може змінити клуб

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може перейти у Інтер.

Про це повідомляє Calciomercato.

Агуеро має чинний до літа 2021-го контракт із Манчестер Сіті та досі не домовився про новий контракт.

Інтер має намір вийти з пропозицією про переїзд на Джузеппе Меацца через рік у статусі вільного агента. Міланський клуб вже підготував для Агуеро контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на рік. 32-річний нападник може заробити в Італії 7-8 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Серхіо Агуеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро.