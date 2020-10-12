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Інтер готує трансфер Агуеро

Сьогодні 20:59 318 0
Серхіо Агуеро може змінити клуб
#Агуеро, #Манчестер Сіті, #Інтер

Джерело - football24.ua.

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро може перейти у Інтер.

Про це повідомляє Calciomercato.

Агуеро має чинний до літа 2021-го контракт із Манчестер Сіті та досі не домовився про новий контракт.

Інтер має намір вийти з пропозицією про переїзд на Джузеппе Меацца через рік у статусі вільного агента. Міланський клуб вже підготував для Агуеро контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на рік. 32-річний нападник може заробити в Італії 7-8 млн євро за сезон.

У минулому сезоні Серхіо Агуеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро.

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