Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів

Джерело - Football Hub.
Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус у Києві, можливо, відбудеться без глядачів.
Про це повідомив Ігор Циганик.
Зараз питання допуску уболівальників на трибуни вирішується на рівні влади, остаточно стане відомо 13 або 14 жовтня.
Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в Києві. Наразі місто перебуває у помаранчевій зоні карантину. У цій зоні масові заходи обмежені 100 людьми.
Матч Динамо - Ювентус відбудеться 20 жовтня. Раніше київський клуб отримав дозвіл заповнити трибуни на 30% в цій зустрічі.
Раніше, стартував продаж квитків на матч Динамо – Ювентус.