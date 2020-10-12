 Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів

Сьогодні 20:50 538 0
Глядачів можуть не пуститься на матч Динамо - Ювентус
Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів
#Динамо, #Ювентус

Джерело - Football Hub.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус у Києві, можливо, відбудеться без глядачів.

Про це повідомив Ігор Циганик.

Зараз питання допуску уболівальників на трибуни вирішується на рівні влади, остаточно стане відомо 13 або 14 жовтня.

Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в Києві. Наразі місто перебуває у помаранчевій зоні карантину. У цій зоні масові заходи обмежені 100 людьми.

Матч Динамо - Ювентус відбудеться 20 жовтня. Раніше київський клуб отримав дозвіл заповнити трибуни на 30% в цій зустрічі.

Раніше, стартував продаж квитків на матч Динамо – Ювентус.

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