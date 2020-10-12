Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів

Глядачів можуть не пуститься на матч Динамо - Ювентус

Джерело - Football Hub.

Матч групового етапу Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус у Києві, можливо, відбудеться без глядачів.

Про це повідомив Ігор Циганик.

Зараз питання допуску уболівальників на трибуни вирішується на рівні влади, остаточно стане відомо 13 або 14 жовтня.

Це пов'язано з епідеміологічною ситуацією в Києві. Наразі місто перебуває у помаранчевій зоні карантину. У цій зоні масові заходи обмежені 100 людьми.

Матч Динамо - Ювентус відбудеться 20 жовтня. Раніше київський клуб отримав дозвіл заповнити трибуни на 30% в цій зустрічі.

Раніше, стартував продаж квитків на матч Динамо – Ювентус.