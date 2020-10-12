Скоулз став тренером власного клубу

Легенда Манчестер Юнайтед став тренером

Легендарний футболіст Манчестер Юнайтед Пол Скоулз став тимчасовим головним тренером Солфорд Сіті.

Про це повідомляє BBC.

45-річний фахівець очолив команду після відставки попереднього наставника Грема Александера. До слова, Скоулз є одним зі співвласників клубу – йому належить 10% акцій.

Разом з Полом Солфорд Сіті володіють і інші представники зоряного покоління випускників академії "червоних дияволів": Нікі Батт, Раян Гіггз, Гарі і Філ Невілл, а також Девід Бекхем, який придбав частку в клубі у січні минулого року.

При цьому головним власником клубу з 40% акцій залишається сінгапурський мільярдер Пітер Лім, якому також належить Валенсія.

Солфорд Сіті виступає в Лізі 2 – четвертому за силою дивізіоні Англії і після п'яти турів посідає 5 сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, дружина легенди Манчестер Юнайтед пішла з дому.