Дружина легенди Манчестер Юнайтед пішла з дому

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Пол Скоулз посварився зі своєю дружиною Клер.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, дружина футболіста пішла з дому, в якому вони жили разом протягом останніх 20 років. Наразі жінка проживає окремо - за 20 хвилин їзди від сімейного житла.

Відзначається, що Клер перестала носити обручку. Причини розставання невідомі.

Джерело, близьке до сім'ї, повідомило: "Люди деякий час задавалися питанням, чи все в порядку. Найгірші побоювання підтвердилися. Пол і Клер спустошені відносинами".

Нагадаємо, що пара одружилася у 1999 році. Пол і Клер виховує трьох дітей - дочку Алісию і синів - Аарона і Ейдена.