Маліновський виділив проблему збірної України

Гравці збірної України мають бути більш холоднокровними у завершальній стадії атаки.

Про це розповів півзахисник національної команди Руслан Маліновський.

"Гра з Німеччиною для нас вийшла набагато кращою, ніж попередній поєдинок, із Францією. Ми зіграли більш агресивно в обороні, більш компактно. Цю зустріч потрібно оцінювати більш глобально, з урахуванням майбутнього. Чим більше матчів із такими суперниками ми проводитимемо, тим сильнішими ставатимемо. Це також для нас випробування. Попереду чемпіонат Європи, і за рахунок таких ігор ми набиратимемо та прогресуватимемо як команда.

Актуально: Маліновський - найкращий серед українців в матчі з Німеччиною

Є деякі непогані моменти, а є моменти, які нам необхідно покращувати. Я гадаю, що всі позитивні нюанси варто перенести на наступні матчі. Щодо моментів, які в нас не виходили, то ми маємо бути більш холоднокровними в завершальній фазі атаки, більш грамотно грати, поменше втрачати м’яч, адже це також клас футболіста. Ми повинні до цього прагнути й рости", - відзначив Маліновський.