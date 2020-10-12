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Маліновський виділив проблему збірної України

Сьогодні 18:17 366 0
Руслан Маліновський прокоментував гру збірної України
Маліновський виділив проблему збірної України
#Україна, #Маліновський

Джерело - uaf.ua.

Гравці збірної України мають бути більш холоднокровними у завершальній стадії атаки.

Про це розповів півзахисник національної команди Руслан Маліновський.

"Гра з Німеччиною для нас вийшла набагато кращою, ніж попередній поєдинок, із Францією. Ми зіграли більш агресивно в обороні, більш компактно. Цю зустріч потрібно оцінювати більш глобально, з урахуванням майбутнього. Чим більше матчів із такими суперниками ми проводитимемо, тим сильнішими ставатимемо. Це також для нас випробування. Попереду чемпіонат Європи, і за рахунок таких ігор ми набиратимемо та прогресуватимемо як команда.

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Є деякі непогані моменти, а є моменти, які нам необхідно покращувати. Я гадаю, що всі позитивні нюанси варто перенести на наступні матчі. Щодо моментів, які в нас не виходили, то ми маємо бути більш холоднокровними в завершальній фазі атаки, більш грамотно грати, поменше втрачати м’яч, адже це також клас футболіста. Ми повинні до цього прагнути й рости", - відзначив Маліновський.

Нагадаємо, Маліновський повернувся в Аталанту.

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