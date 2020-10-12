Енріке: Збірна України - це Ferrari

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка має хороший підбір гравців.

Про це заявив наставник збірної Іспанії Луїс Енріке.

"Звичайно, ми завжди оцінюємо кожну команду окремо. Збірна України - цікава команда, у якої хороший підбір гравців. Видно, що команда зберігає вірність своїй ігровій манері, намагається грати в цікавий футбол. Думаю, ми це побачимо в завтрашньому матчі. Ми, в свою чергу, будемо грати в той футбол, який ми любимо.

- Як буду вибудовувати лінію нападу в матчі з Україною? Багато що залежить від суперника, від пресингу, який він пропонує. Ми завжди намагаємося грати у свою гру.

Іспанія - це швидкість, збірну можна порівняти з Ferrari. З чим можете порівняти збірну України? Це ще один Ferrari", - зазначив Енріке.