 Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною | Футбол | Champion.com.ua
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Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною

Сьогодні 19:09 1455 0
Льоренте і Морено травмувалися на тренуванні
Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною
#Іспанія, #Україна

Джерело - UA-футбол.

Національна команда Іспанії втратила двох футболістів перед матчем проти збірної України.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Йдеться про форварда Вільярреалу Жерара Морено і захисника Лідса Дієго Льоренте. Іспанські гравці отримали травми на тренуванні і вже покинули розташування головної команди країни.

Матч між Україною та Іспанією відбудеться у вівторок, 13-го жовтня.

Раніше, Енріке викликав 25 гравців до збірної Іспанії на матчі з Україною і Швейцарією.

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