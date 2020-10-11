Іспанія втратила нападника і захисника перед матчем з Україною

Льоренте і Морено травмувалися на тренуванні

Національна команда Іспанії втратила двох футболістів перед матчем проти збірної України.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Йдеться про форварда Вільярреалу Жерара Морено і захисника Лідса Дієго Льоренте. Іспанські гравці отримали травми на тренуванні і вже покинули розташування головної команди країни.

Матч між Україною та Іспанією відбудеться у вівторок, 13-го жовтня.

Раніше, Енріке викликав 25 гравців до збірної Іспанії на матчі з Україною і Швейцарією.