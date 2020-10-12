Костевич попрощався з Лехом

Захисник Володимир Костевич, який перейшов до Динамо, у Лехі знайшов багато друзів, з якими продовжить підтримувати зв'язок.

Про це заявив сам футболіст.

"Дякую Леху за майже чотири роки. У нас були кращі і гірші часи, але я завжди робив все можливе, щоб допомогти команді! У мене залишаться теплі спогади про час, проведений в Познані, я зустрів там багато чудових людей, з якими буду підтримувати зв'язок. Ще раз спасибі і удачі!", - зазначив Костевич.