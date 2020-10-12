Збірна України - збірна Іспанії: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в 4 туру групи А4 Ліги Націй на НСК Олімпійському прийматиме збірну Іспанії.

Матч відбудеться у вівторок, 13 жовтня, о 21:45. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1. Також онлайн матч Україна - Іспанія наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Після 3 турів підопічні Шевченка посідають 3 сходинку, маючи в активі 3 очка. Іспанія з 7 очками лідирує в квартеті. У 3 турі Україна вдома програла німцям (1:2), а Іспанія мінімально перемогла Швейцарію (1:0).