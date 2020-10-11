Куман: Суарес міг залишитися у Барселоні

Луїс Суарес міг залишитися у Барселоні, а не переходити в мадридський Атлетіко.

Про це заявив головний тренер каталонців Рональд Куман.

"Суарес відмінно виявляв себе на тренуваннях. Зрештою, він прийняв рішення піти, і я сказав: Якщо ти не підеш з якої-небудь причини, тоді ти зможеш довести, що я був неправий. Він міг спокійно залишитися, я дав йому вибір.

У мене були хороші відносини з Луїсом, але клуб відчув, що ми повинні омолодитися. Тепер це вся бачать. Грає Ансуї Фаті, йому 17 років. У нас є Педрі, 17 років, у якого є свої шанси. Араухо тут у віці 21 року. Трінкал - 20 років. Також ми взяли Сержіньо Деста, якому 19 років. Всі вони гравці майбутнього", - сказав Куман.