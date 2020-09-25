 Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу | Футбол | Champion.com.ua
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Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу

Сьогодні 10:41 512 0
Уругваєць не захотів зробити фото на пам'ять з президентом синьо-гранатових
Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу
#Суарес, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Новачок мадридського Атлетіко Луїс Суарес провів прощальну конференцію в Барселоні, під час якої навіть розплакався.

Про це повідомляє  El Chiringuito.

33-річний уругваєць виступав за синьо-гранатових з 2014 року і за цей час провів 283 матчі, в яких забив 198 голів.

Під час прощання з клубом Суарес зробив пам'ятні фото зі своїми партнерами по команді і трофеями, які він виграв за цей час. Однак форвард відмовився зробити знімок з президентом каталонців Хосепом Бартомеу.

Нагадаємо, Барселона продала Суареса в Атлетіко.

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