Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу

Уругваєць не захотів зробити фото на пам'ять з президентом синьо-гранатових

Новачок мадридського Атлетіко Луїс Суарес провів прощальну конференцію в Барселоні, під час якої навіть розплакався.

Про це повідомляє El Chiringuito.

33-річний уругваєць виступав за синьо-гранатових з 2014 року і за цей час провів 283 матчі, в яких забив 198 голів.

Під час прощання з клубом Суарес зробив пам'ятні фото зі своїми партнерами по команді і трофеями, які він виграв за цей час. Однак форвард відмовився зробити знімок з президентом каталонців Хосепом Бартомеу.

Нагадаємо, Барселона продала Суареса в Атлетіко.