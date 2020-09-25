Суарес відмовився зробити прощальне фото з Бартомеу

Джерело - isport.ua.
Новачок мадридського Атлетіко Луїс Суарес провів прощальну конференцію в Барселоні, під час якої навіть розплакався.
Про це повідомляє El Chiringuito.
33-річний уругваєць виступав за синьо-гранатових з 2014 року і за цей час провів 283 матчі, в яких забив 198 голів.
Під час прощання з клубом Суарес зробив пам'ятні фото зі своїми партнерами по команді і трофеями, які він виграв за цей час. Однак форвард відмовився зробити знімок з президентом каталонців Хосепом Бартомеу.
Champions. Teammates. Friends.#9raciasLuis pic.twitter.com/ThGFXWNWPl— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 24, 2020
Нагадаємо, Барселона продала Суареса в Атлетіко.