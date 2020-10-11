Енріке повіз 22 гравці на матч з Україною

Наставник збірної Іспанії зробив свій вибір

Збірна Іспанії, з якою команда України зустрінеться 13 жовтня на НСК Олімпійський у рамках четвертого туру Ліги націй, прямує з Мадрида до Києва.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Уранці команда Луїса Енріке провела тренування у Лас-Росасі, за результатами якого до столиці України не змогли вилетіти одразу два гравці, що зазнали пошкодження.

До своїх клубів вирушили захисник англійського Лідса Дієго Льоренте та нападник Вільярреала Херард Морено.

Загалом до столиці України прибуде 22 футболісти:

Воротарі: Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед, Англія), Кепа Аррісабалага (Челсі, Англія), Унаї Сімон (Атлетік).

Захисники: Хесус Навас (Севілья), Серхіо Рамос (Реал), Пау Торрес (Вільярреал), Ерік Гарсія (Манчестер Сіті, Англія), Хосе Луїс Гайя (Валенсія), Серхіо Регілон (Тоттенгем, Англія), Сержі Роберто (Барселона).

Півзахисники: Серхіо Бускетс (Барселона), Родрі (Манчестер Сіті, Англія), Мікель Меріно (Реал Сосьєдад), Дані Себальос (Арсенал, Англія), Серхіо Каналес ("Бетіс"), Хосе Кампанья ("Леванте").

Нападники: Родріго Морено (Лідс Юнайтед, Англія), Ансу Фаті (Барселона), Ферран Торрес (Манчестер Сіті, Англія), Дані Ольмо (РБ Лейпциг, Німеччина), Адама Траоре (Вулвергемптон, Англія), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад).

Матч Україна - Іспанія відбудеться у вівторок, 13 жовтня. Початок о 21:45.