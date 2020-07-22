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Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ

Сьогодні 09:14 385 0
Хосеп Гвардіола відзначився черговим досягненням в АПЛ
Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола встановив нове досягнення в чемпіонаті Англії.

Про це повідомляє OptaJoe.

Іспанський фахівець побив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю змін в стартовому складі за один сезон.

Під час сезону кампанії іспанець вніс 143 зміни в список футболістів, які виходили на поле з перших хвилин. За цим показником Гвардіола перевершив колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. У сезоні-2008/09 шотландець зробив 140 змін.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ.

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