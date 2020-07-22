Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола встановив нове досягнення в чемпіонаті Англії.
Про це повідомляє OptaJoe.
Іспанський фахівець побив рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю змін в стартовому складі за один сезон.
Під час сезону кампанії іспанець вніс 143 зміни в список футболістів, які виходили на поле з перших хвилин. За цим показником Гвардіола перевершив колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. У сезоні-2008/09 шотландець зробив 140 змін.
Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка на виїзді знищив Вотфорд у 37 турі АПЛ.