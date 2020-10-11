Джерело - офіційний сайт Шахтаря.
Вибір тренера донецького Шахтаря відповідає клубній філософії.
Таку заяву зробив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.
"Хочу подякувати Луїшу Каштру і його асистентам за їх професіоналізм, амбіції, бажання перемагати і вміння правильно донести до гравців своє бачення футболу. Їх тяжка праця з першого дня підтверджує очевидне: наш вибір тренера повністю продиктований системністю і відповідає клубній філософії", - заявив функціонер.
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"Шахтар грає в красивий, видовищний футбол, вміє долати труднощі, аналізувати помилки і ставати краще", - сказав Палкін.
Нагадаємо, Шахтар повернувся до тренувань.