Вибір тренера донецького Шахтаря відповідає клубній філософії.

Таку заяву зробив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін.

"Хочу подякувати Луїшу Каштру і його асистентам за їх професіоналізм, амбіції, бажання перемагати і вміння правильно донести до гравців своє бачення футболу. Їх тяжка праця з першого дня підтверджує очевидне: наш вибір тренера повністю продиктований системністю і відповідає клубній філософії", - заявив функціонер.