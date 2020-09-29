Українським арбітрам підвищили зарплату

Судді отримуватимуть більше

Арбітри Першої та Другої ліг отримали підвищення у зарплатні.

Відповідне рішення прийняли на конференції ПФЛ.

Згідно з новою затвердженою постановою головний арбітр матчу у Першій лізі отримуватиме 3085 грн безпосередньо за роботу і додатково 1100 грн у вигляді компенсації за дорогу до місця проведення матчу, а також ще 920 грн як нарахування доходу фізичної особи.

Загалом за одну гру арбітр отримає 5105 грн. Асистенти головного арбітра зароблять по 3885 грн. Оплата роботи четвертого арбітра – 1165 грн, а заробітна платня спостерігача матчу – 3275 грн. Стільки ж за гру отримає і офіцер безпеки УАФ.

У Другій лізі арбітри отримуватимуть менше. Головний арбітр – 1335 грн за матч + 1100 грн (витрати на проїзд). В цілому сума, яку витрачатиме УАФ на головного арбітра Другої ліги, становить 2970 грн. Асистенти рефері зароблятимуть за матч по 2812 грн, а четвертий арбітр – 915 грн. Зарплатня спостерігача арбітражу та офіцера безпеки УАФ становитиме 2202 грн.

Нагадаємо, Каденко – новий президент ПФЛ.