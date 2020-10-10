Манчестер Сіті має достатню фінансову потужність для того, щоб оформити трансфер Ліонеля Мессі.

Про це розповів операційний директор клубу Омар Беррада.

"Він - найкращий гравець у світі, найкращий гравець свого покоління. Будь-який клуб в світі готовий розглянути можливість підписати його. З нашими поточними здібностями ми розглядаємо цю можливість. Думаю, ми маємо фінансову потужність для необхідних інвестицій в його трансфер", - розповів Беррада