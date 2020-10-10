Джерело - Чемпіон.
Збірна України у Києві зіграє із Німеччиною у 3 турі Ліги Націй 2020/21.
Актуально: Збірна України - збірна Німеччини: онлайн-трансляція Ліги Націй. LIVE
Став відомий стартовий склад збірної України
Україна: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 5. Сергій Сидорчук, 8. Руслан Маліновський, 15. Віктор Циганков, 20. Віктор Коваленко, 7. Андрій Ярмоленко (к), 9. Роман Яремчук.
Запасні: 3. Ігор Пластун, 6. Євген Чеберко, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Микита Шевченко, 13. Юхим Конопля, 14. Ігор Харатін, 17. Володимир Шепелєв, 18. Богдан Михайліченко, 19. Євген Макаренко, 22. Олександр Зубков, 23. Дмитро Різник.