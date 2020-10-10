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Директор Манчестер Сіті: Пріоритет клубу - збереження Гвардіоли

Сьогодні 11:09 105 0
Керівництво "містян" впевнене, що іспанський фахівець - найкращий тренер у світі
Директор Манчестер Сіті: Пріоритет клубу - збереження Гвардіоли
#Манчестер Сіті, #Гвардіола, #Беррада

Джерело - ua-football.

Керівництво Манчестер Сіті планує продовжити контракт з головним тренером команди Жузепом Гвардіолою.

Про це розповів операційний директор клубу Омар Беррада

"Наш пріоритет полягає в тому, щоб Пеп залишився. Він показав, на що здатний як тренер, у нього віддана команда, а клуб відданий йому. Очевидно, Пеп був, залишається і далі буде кращим тренером у світі", - заявив Омар Беррада 

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"Це наш п'ятий сезон спільної роботи з ним, і ще ні в одному клубі він не працював довше. Це свідчить про його відданість, і це чудово. У відповідний час ми проведемо переговори", - підсумував функціонер.

Раніше Гвардіола побив рекорд Фергюсона в АПЛ.

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