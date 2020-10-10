Керівництво Манчестер Сіті планує продовжити контракт з головним тренером команди Жузепом Гвардіолою.

Про це розповів операційний директор клубу Омар Беррада

"Наш пріоритет полягає в тому, щоб Пеп залишився. Він показав, на що здатний як тренер, у нього віддана команда, а клуб відданий йому. Очевидно, Пеп був, залишається і далі буде кращим тренером у світі", - заявив Омар Беррада

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"Це наш п'ятий сезон спільної роботи з ним, і ще ні в одному клубі він не працював довше. Це свідчить про його відданість, і це чудово. У відповідний час ми проведемо переговори", - підсумував функціонер.