"Гірникам" довелося тренуватися з 6 польовими гравцями

Джерело - офіційний сайт Шахтаря.

Шахтар відновив тренування, проте у складі донецької команди наразі лише шість польових гравців і три воротаря.

Про це заявив головний тренер команди Луїш Каштру.

"Нині ми в дуже важкій ситуації. Іти від реалій, шукати якісь відмовки і жаліти себе не будемо. Знаємо, що світ зараз переживає великі труднощі - кількість випадків усюди зростає", - заявив Каштру.

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"Вірус атакував нас дуже жорстко, ми тренувалися з шістьма польовими гравцями й трьома воротарями. Звісно, підготовку це ускладнює. Почуваємось дуже погано через те, що гравці та співробітники хворі, але радіємо, що продовжуємо наш шлях. І продовжимо його успішно", - підсумував коуч.

Нагадаємо, Шахтар дозаявив двох футболістів.