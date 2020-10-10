Джерело - УАФ.
Визначився арбітр на матч Ліги націй між збірною України та збірною Іспанії.
Про це повідомляє УАФ.
Поєдинок розсудить польська бригада арбітрів.
Головним суддею виступить 44-річний Павло Гіль.
Допомагати Гілю будуть співвітчизники Конрад Сапела та Марцин Борковський. Четвертий арбітр - Павло Рачковський.
Делегат УЄФА - Конул Мехтієва (Азербайджан). Суддівський спостерігач - Стефано Подечі (Сан-Марино).
Поєдинок відбудеться 13 жовтня.
Нагадаємо, Рамос побив рекорд Касільяса у збірній Іспанії.