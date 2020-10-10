Про це повідомляє УАФ

Джерело - УАФ.

Визначився арбітр на матч Ліги націй між збірною України та збірною Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

Поєдинок розсудить польська бригада арбітрів.

Головним суддею виступить 44-річний Павло Гіль.

Допомагати Гілю будуть співвітчизники Конрад Сапела та Марцин Борковський. Четвертий арбітр - Павло Рачковський.

Делегат УЄФА - Конул Мехтієва (Азербайджан). Суддівський спостерігач - Стефано Подечі (Сан-Марино).

Поєдинок відбудеться 13 жовтня.

Нагадаємо, Рамос побив рекорд Касільяса у збірній Іспанії.