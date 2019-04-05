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Головний тренер збірної Англії отримав орден Британської імперії

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Головний тренер збірної Англії отримав орден Британської імперії
Гарет Саутгейт

Наставник англійської збірної Гарет Саутгейт отримав від принца Чарльза орден Британської імперії.

Про це повідомляє Sky Sports.

Син королеви Єлизавети відзначив високі досягнення команди під керівництвом 48-річного фахівця. Англійці вперше за останні 28 років дійшли до півфіналу чемпіонату світу.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ФІФА збірна Англії посіла 4-ту сходинку.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем заробив рекордну суму в історії.

Джерело - Sky Sports.

#Збірна Англії, #Саутгейт
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