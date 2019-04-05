Наставник англійської збірної Гарет Саутгейт отримав від принца Чарльза орден Британської імперії.
Про це повідомляє Sky Sports.
Син королеви Єлизавети відзначив високі досягнення команди під керівництвом 48-річного фахівця. Англійці вперше за останні 28 років дійшли до півфіналу чемпіонату світу.
Introducing Gareth Southgate OBE! 👏😍 pic.twitter.com/ErNTAKowqq— Soccer AM (@SoccerAM) 4 апреля 2019 г.
Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ФІФА збірна Англії посіла 4-ту сходинку.
Раніше повідомлялося, що Тоттенгем заробив рекордну суму в історії.
Джерело - Sky Sports.