Луческу визначився із заявкою Динамо на Лігу чемпіонів

Джерело - uefa.com.
Динамо оприлюднило заявку на груповий раунд Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун
Захисники: Артем Шабанов, Олександр Караваєв, Володимир Костевич, Олександр Тимчик, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Денис Попов, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тудор Белуце, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Карлос де Пена, Богдан Леднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Георгій Цітаїшвілі
Нападники: Владислав Супряга, Клейтон, Жерсон Родрігес, Назарій Русин
Раніше, Динамо підтвердило перехід Костевича.