 Украина - Германия смотреть онлайн матч Лига Наций | Футбол | Champion.com.ua
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Збірна України - збірна Німеччини 0:1. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:15 5540 0
Збірна України - збірна Німеччини 0:1. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

31' Після пасу від Дракслера пробив метрів з двадцяти Кімміх. У красивому стрибку Бущан потягнув м'яч з-під поперечини.

30' Клостерманн з флангу навісив на дальню штангу, але тут Соболь головою виніс сферу подалі від воріт.

28' Змістився з лівого флангу до лінії штрафної Дракслер і низом пробив по воротах, але точно в руки голкіперу полетіла сфера.

26' Прорвався Ярмоленко по флангу і прострілив низом у штрафну, але тут м'яч перехопив Рюдігер.

25' Втік по правій бровці Караваєв і навісив у центр штрафного, але тут нікого з партнерів не виявилося.

23' Грамотно підставився на чужій половині поля Яремчук і змусив порушити правила суперника.

22' Яремчук пробивав з небезпечної позиції, але м'яч полетів вище воріт.

20' Гол! Пропускає Україна! Підхопив м'яч в чужій штрафній Рюдігер, пройшов до лицьової лінії і прострілив на дальню штангу, де Гінтер у боротьбі з Караваєвим пробив у порожні ворота.

18' Втік по флангу Циганков і з гострого кута пробив по воротах, але м'яч полетів вище поперечини.

17' Відмінним пасом Маліновський виводив Яремчука на ворота суперника, але той не зміг відірватися від Рюдігера і втратив м'яч.

15' У центрі поля отримав по ногах Коваленко від Кімміха. Штрафний удар виконуватимуть футболісти збірної України.

14' З правого флангу навісив у штрафну Клостерманн. М'яч звалився з ноги і полетів під поперечину, але все ж врятував свою команду Бущан.

13' Кроос закидав на фланг в напрямку Клостерманна, але тому не вистачило швидкості, щоб наздогнати м'яч до лицьової лінії.

11' Втекли в контратаку українці, протягнув м'яч Циганков, потім передав м'яч Яремчуку, а той віддавав у штрафний майданчик на Ярмоленка, але перехопив цей пас Зюле.

10' Утікав по флангу Ярмоленко після закидання від Сидорчука, але порушив він правила в боротьбі проти Рюдігера.

8' Отримав по ногах Соболь на фланзі від Клостерманна, штрафний для збірної України.

7' На фланзі спробував піти від суперника Ярмоленко, але в боротьбі з Хальстенбергом випустив він м'яч за межі поля.

6' Протягнув по центру до чужого штрафного Гнабрі і пробив по воротах, але Бущан кулаками відбив м'яч у сторону.

5' Діагональний пас виконував Кімміх на лівий фланг, куди вривався Хальстенберг, але його випередив Караваєв і перехопив м'яч.

3' Відірвався від опіки по флангу Ярмоленко і прострілив на дальню штангу, але тут не встиг замкнути Яремчук.

2' Прорвався по лівій бровці Соболь і подав на дальню штангу, але тут пробити Ярмоленку не дозволив Зюле.

1' Матч розпочався!

Тепер на НСК Олімпійському виконується державний гімн України!

Лунає гімн Німеччини.

Команди вийшли на поле!

З'явилася інформація, що на матч Україна - Німеччина були продані усі квитки.

Стали відомі стартові склади команд.

Збірна України прийматие збірну Німеччини в 3 турі групи А4 Ліги Націй УЄФА.

Матч відбудеться у суботу, 10 жовтня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.

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